Британська розвідка пояснила, для чого росіяни штурмують Вуглегірську ТЕС

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські сили, ймовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України, Вуглегірської, за 50 км на північний схід від Донецька. Росія віддає пріоритет захопленню критично важливої ​​національної інфраструктури, такої як електростанції", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що спроба прориву на Вуглегірську ТЕС пов'язана з наміром російських сил відновити темп на південному краї свого просування до Краматорська та Слов'янська.

21 липня Генштаб повідомив, що минулої доби російські загарбники обстріляли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка. Також вони вели безуспішний штурм Вуглегірської ТЕС. Українські воїни змусили окупантів до втечі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb