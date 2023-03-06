Британська розвідка: РФ вимушена розгортати в Україні стару бронетехніку 1950-1960-х років
Російські військові компенсують великі втрати бронетехніки в України старими радянськими танками та бронетранспортерами 1950-1960-х років
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки та розгортають 60-річні бойові танки Т-62. Існує реальна ймовірність того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії - головної танкової сили Росії - будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати. Раніше 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки наступного покоління Т-14 Армата 2021 року виробництва.
Також британські аналітики зазначають, що останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, поставлені на озброєння в 1954 році, також були вперше ідентифіковані в Україні.
"З літа 2022 року близько 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, а деякі отримали модернізовані прицільні комплекси, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва типи застарілих зразків важкої техніки матимуть багато недоліків на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні", - підсумували у розвідці Британії.
- За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни ворог втратив в Україні 3423 танки та 6703 бронемашини.
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