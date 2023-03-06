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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових, 15 дронів і 9 танків

За добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових, 15 дронів і 9 танків

6 березня, 2023 понедiлок
07:49
війна з Росією знищена техніка окупантів

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні ворог втратив понад 153,7 тис. солдатів, 3423 танки, 2086 безпілотників та 6703 бронемашини

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 6 березня 2023 року РФ втратила:

  • особового складу – близько 153 770 (+650) осіб
  • танків – 3423 (+9) 
  • бойових броньованих машин – 6703 (+11)
  • артилерійських систем – 2433 (+7) 
  • РСЗВ – 488 (+0) од.
  • засобів ППО – 250 (+2) 
  • літаків – 302 (+0)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)
  • крилатих ракет – 873 (+0)
  • кораблів /катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8)
  • спеціальної техніки – 234 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.

  • Вночі на 6 березня під час повітряної тривоги у Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Як зазначалося, у небі виявили ціль.
Росія
російська армія
ЗСУ
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Вбиті росіяни
втрати окупантів
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