За добу ЗСУ ліквідували 650 російських військових, 15 дронів і 9 танків
Від початку повномасштабної війни Росії в Україні ворог втратив понад 153,7 тис. солдатів, 3423 танки, 2086 безпілотників та 6703 бронемашини
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 6 березня 2023 року РФ втратила:
- особового складу – близько 153 770 (+650) осіб
- танків – 3423 (+9)
- бойових броньованих машин – 6703 (+11)
- артилерійських систем – 2433 (+7)
- РСЗВ – 488 (+0) од.
- засобів ППО – 250 (+2)
- літаків – 302 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)
- крилатих ракет – 873 (+0)
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8)
- спеціальної техніки – 234 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.
- Вночі на 6 березня під час повітряної тривоги у Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Як зазначалося, у небі виявили ціль.
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