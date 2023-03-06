Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 6 березня 2023 року РФ втратила:

особового складу – близько 153 770 (+650) осіб

танків – 3423 (+9)

бойових броньованих машин – 6703 (+11)

артилерійських систем – 2433 (+7)

РСЗВ – 488 (+0) од.

засобів ППО – 250 (+2)

літаків – 302 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)

крилатих ракет – 873 (+0)

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8)

спеціальної техніки – 234 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.