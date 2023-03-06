Про це повідомляє Київська ОВА у телеграмі.

Як зазначалося, у небі виявили повітряну ціль. Вже після цього спрацювали сили ППО.

"У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких", - зазначали в ОВА.

Тривогу оголосили о 00:53, а відбій прийшовся на 03:03.