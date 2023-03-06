На Київщині вночі по ворожій цілі працювали сили ППО
Вночі на 6 березня під час повітряної тривоги у Київській області працювали сили протиповітряної оборони
Про це повідомляє Київська ОВА у телеграмі.
Як зазначалося, у небі виявили повітряну ціль. Вже після цього спрацювали сили ППО.
"У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких", - зазначали в ОВА.
Тривогу оголосили о 00:53, а відбій прийшовся на 03:03.
- Удень 5 березня Росія обстріляла Понятівку на Херсонщині, загинула жінка й двоє дітей. Того ж дня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський райони Харківщини.
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