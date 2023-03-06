Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Було запущено саме з північного напрямку дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Було, попередньо, запущено 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Результат доволі непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні, східні області. Є перелік населених пунктів, де нищилися ці дрони протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.

Спікер наголосив, що Росія продовжує вести збройну агресію проти нашої держави.