Сили ППО вночі збили 13 з 15 ворожих дронів
У ніч з 5 на 6 березня російські війська запустили по мирних населених пунктах України 15 дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 13 БПЛА
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Було запущено саме з північного напрямку дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Було, попередньо, запущено 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Результат доволі непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні, східні області. Є перелік населених пунктів, де нищилися ці дрони протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.
Спікер наголосив, що Росія продовжує вести збройну агресію проти нашої держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.3
Купівля 38.3Продаж 39.17
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе