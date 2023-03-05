Удень Росія обстріляла Понятівку на Херсонщині, загинула жінка й двоє дітей

Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди", - зазначили в пресслужбі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак ствердив, що від російської атаки загинула жінка та двоє дітей.