Удень Росія обстріляла Понятівку на Херсонщині, загинула жінка й двоє дітей
Російська армія з мінометів обстріляла Херсонську область: під атакою опинилося село Понятівка Дарʼївської громади: загинула жінка та двоє дітей
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди", - зазначили в пресслужбі.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак ствердив, що від російської атаки загинула жінка та двоє дітей.
- Нагадаємо, минулої доби, 4 березня, окупанти 78 разів атакували Херсонщину з різних видів зброї, від атак пошкоджено держпідприємство та будинки, є загиблий і троє поранених.
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
- Минулої доби та вранці 5 березня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський район, пошкоджено будинки, освітній заклад та пологове відділення, загинув чоловік.
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