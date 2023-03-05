За добу російська армія 78 разів гатила по Херсонщині: уражено держпідприємство та будинки
Минулої доби, 4 березня, окупанти 78 разів атакували Херсонщину з різних видів зброї, від атак пошкоджено держпідприємство та будинки, є загиблий і троє поранених
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в пресслужбі.
Тоді ж російська армія 11 разів гатила по житлових кварталах Херсона: пошкоджено будинки й державне підприємство.
Так, від російської збройної агресії загинула людина, ще троє осіб дістали поранення.
- Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
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