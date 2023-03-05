Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в пресслужбі.

Тоді ж російська армія 11 разів гатила по житлових кварталах Херсона: пошкоджено будинки й державне підприємство.

Так, від російської збройної агресії загинула людина, ще троє осіб дістали поранення.