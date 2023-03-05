Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що росіяни надалі обстрілюють прикордоння Харківщини: під вогнем опинилися міста й села Чугуївського та Куп'янського районів.

Ранком окупанти завдали ударів по Куп'янську: пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, сталося займання.

"Вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок", - ствердив Олег Синєгубов.