Росіяни обстріляли Куп'янськ: зруйновано щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, загинув чоловік
Минулої доби та вранці 5 березня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський район, пошкоджено будинки, освітній заклад та пологове відділення, загинув чоловік
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Голова ОВА наголосив, що росіяни надалі обстрілюють прикордоння Харківщини: під вогнем опинилися міста й села Чугуївського та Куп'янського районів.
Ранком окупанти завдали ударів по Куп'янську: пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, сталося займання.
"Вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок", - ствердив Олег Синєгубов.
- Нагадаємо, минулої доби, 4 березня, окупанти 78 разів атакували Херсонщину з різних видів зброї, від атак пошкоджено держпідприємство та будинки, є загиблий і троє поранених.
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
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