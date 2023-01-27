Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Британська розвідка викрила РФ на дезінформації про успіхи поблизу Оріхова та Вугледара

Британська розвідка викрила РФ на дезінформації про успіхи поблизу Оріхова та Вугледара

27 січня, 2023 п'ятниця
10:22
війна з Росією окупанти, орки

Аналітики британської розвідки ствердили, що росіяни могли провести локальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара, але досягнення РФ якихось суттєвих успіхів дуже малоймовірно

Про це повідомило міноборони Британії у твіттері.

Аналітики звернули увагу на російських онлайн-оглядачів бойових дій: останні 6 днів вони стверджували, що російська армія значно просунулася вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледара. 

Зазначається, що підрозділи РФ могли проводити там локальні розвідувальні атаки, але дуже малоймовірно, що Росія справді досягла будь-яких істотних успіхів. 

"Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів", - мовиться в заяві.

  • Нагадаємо, вчора аналітики розвідки Британії звітували про завершення підготовки 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ у Білорусі: її сила буде обмеженою після навчання, імовірно, як й інших угруповань.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
пропаганда
Читайте також:
25 січня, 2023 середа
У Кремлі відреагували на можливе постачання Україні американських танків
26 січня, 2023 четвер
​​На держзраді викрили підполковника СБУ: передавав ворожим спецслужбам схеми розміщення блокпостів і дані про колег
26 січня, 2023 четвер
Масована ракетна атака: є влучання й загиблі, працювала ППО
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 42.58
    Продаж 43.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 січня
10:47
Віктор Орбан
Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти російської атомної енергетики, - прем'єр Орбан
10:44
Wellboy
Wellboy став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру"
10:21
Матеуш Моравецький
Польща готова передати Україні 60 модернізованих танків і 14 Leopard 2, - Моравецький
10:06
OPINION
Петро Олещук
Підтримка України набуває якісно інших рис
10:00
ЄС планує накласти на Білорусь нові санкції, - Bloomberg
09:55
Ексклюзив
Блекаут
Після ракетних обстрілів 26 січня в Одесі відсутнє електропостачанням у більшій частині міста, - депутатка Одеської райради Шульц
09:45
Ексклюзив
Україна може отримати бойові літаки через понад 8 місяців, - Згурець
09:45
За минулу добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини
09:30
Приміщення Червоного Хреста в Херсоні
Російські війська гатили по Херсонщині щонайменше з п'яти видів озброєння, є загиблі та постраждалі
09:26
Микола Тищенко
Тищенка виключили з фракції "Слуга Народу"
09:19
Михайло Подоляк
В ОПУ назвали кількість необхідних Україні танків 
09:03
діти, війна
Кількість постраждалих дітей унаслідок війни РФ в Україні зросла до 917
08:50
На Харківщині унаслідок дій росіян загинули двоє мирних жителів, щонайменше четверо поранені
08:35
ДТП
У Бразилії 12 людей загинули внаслідок зіткнення медичного фургона та вантажівки
08:35
розбита техніка окупантів у Бучі
За добу Росія втратила на війні в Україні 850 військових, гелікоптер, 33 дрони та 7 танків
08:24
Нікопольщина
Росіяни вночі випустили по Нікопольщині півсотні снарядів: пошкоджені будинки, газогони, лінії електропостачання
08:24
Укрита золотом: в Єгипті відкрили саркофаг з мумією віком 4300 років
08:08
Аналітика
ЗРК С-400 РФ
Як РФ перетворила свої системи протиповітряної оборони С-300 та С-400 на зброю терористів
08:00
Орест Сохар
Кримінальна естетика кремля - симптом його розпаду
07:48
ЗСУ
ЗСУ уразили 9 районів скупчення росіян, 4 пункти управління й відбили атаки в 11 містах і селах
07:30
Японія
Японія ввела нові санкції проти Росії
06:50
Укрзалізниця потяг
Цьогоріч Укрзалізниця може зазнати збитків у 20 млрд грн, - голова правління
06:24
американські військові
Військові США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі
05:53
Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, - Нуланд
04:04
мародер
Росія "легалізувала" мародерство у Запорізькій області, - Центр нацспротиву
03:42
Артем Довбик (праворуч)
Клуб АПЛ зацікавився лідером "Дніпра-1" Довбиком
03:12
Мелітополь
На окупованих територіях росіяни переслідують протестантів
01:36
Микола Тищенко
"Розвиває дружні відносини в Азії": Тищенко спробував обгрунтувати поїздку до Таїланду у воєнний час
01:14
Камбоджа, Хун Сен
Прем'єр Камбоджі, яка навчає українських саперів, заговорив про готовність допомогти Росії
00:46
Реал, Кубок Іспанії
"Реал" у більшості переміг "Атлетико" та вийшов у півфінал Кубка Іспанії
00:30
Євросоюз
У ЄС запевнили, що пропаганда РФ щодо війни в Україні не спрацює на успіх
00:06
Ліквідована терористка Вікторія Снежко з Луганська
ЗСУ "демобілізували" двох російських лейтенантів і терористку з Луганська, - офіцер Штефан
00:05
хабар
Меру Рені на Одещині, якого піймали на хабарі, обрали запобіжний захід
00:05
Вікторія Нуланд
В Україну прибули аудитори для перевірки використання військової допомоги США, – Нуланд
2023, четвер
26 січня
23:36
Хаб енергетичної допомоги Україні у Польщі
rescEU: У Польщі відкрили хаб енергетичної допомоги Україні
23:36
Київ
У YASNO заявили про обмеження електроенергії для Києва та Дніпропетровщини
23:35
Рамштайн-3
Фінансовий "Рамштайн": на засіданні високо оцінили дії уряду України в умовах війни
23:13
SpaceX
Ракета SpaceX доставила у Космос рекордну кількість супутників Starlink
23:11
електроенергія
Найскладніша ситуація з енергією зараз на Львівщині, Вінниччині, Одещині та Київщині
23:05
Найдовший в історії мультсеріал "Сімпсони" продовжили ще до 2025 року
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV