Про це повідомило міноборони Британії у твіттері.

Аналітики звернули увагу на російських онлайн-оглядачів бойових дій: останні 6 днів вони стверджували, що російська армія значно просунулася вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледара.

Зазначається, що підрозділи РФ могли проводити там локальні розвідувальні атаки, але дуже малоймовірно, що Росія справді досягла будь-яких істотних успіхів.

"Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів", - мовиться в заяві.

Нагадаємо, вчора аналітики розвідки Британії звітували про завершення підготовки 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ у Білорусі: її сила буде обмеженою після навчання, імовірно, як й інших угруповань.

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