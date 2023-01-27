Британська розвідка викрила РФ на дезінформації про успіхи поблизу Оріхова та Вугледара
Аналітики британської розвідки ствердили, що росіяни могли провести локальні атаки поблизу Оріхова та Вугледара, але досягнення РФ якихось суттєвих успіхів дуже малоймовірно
Про це повідомило міноборони Британії у твіттері.
Аналітики звернули увагу на російських онлайн-оглядачів бойових дій: останні 6 днів вони стверджували, що російська армія значно просунулася вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхова та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледара.
Зазначається, що підрозділи РФ могли проводити там локальні розвідувальні атаки, але дуже малоймовірно, що Росія справді досягла будь-яких істотних успіхів.
"Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів", - мовиться в заяві.
- Нагадаємо, вчора аналітики розвідки Британії звітували про завершення підготовки 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ у Білорусі: її сила буде обмеженою після навчання, імовірно, як й інших угруповань.
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