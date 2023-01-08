Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що останніми тижнями російські окупанти зміцнили оборонні укріплення в Запорізькій області, особливо між Василівкою та Оріховим. У цьому секторі РФ зберігає великі сили.

Аналітики зазначають, що те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України на двох напрямках - на півночі Луганщини або в Запорізькій області.

"Великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського "наземного мосту", який з’єднує Ростовську область та окупований Крим. Успіх України на Луганщині ще більше підірве проголошену військову мету РФ - захопити весь Донбас. Рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", - дійшли висновку в розвідці Британії.

4 січня Головне управління розвідки повідомило, що росіяни передислоковують військові підрозділи на північну частину Криму, щоб утримувати окуповані території.

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