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Армія РФ переміщує підрозділи на північ Криму, - ГУР

4 січня, 2023 середа
12:30
війна з Росією Армія РФ переміщує підрозділи на північ Криму

За даними Головного управління розвідки, росіяни передислоковують нові військові підрозділи на північну частину Криму, щоб утримувати окуповані території

Про це поінформував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За словами Андрія Черняка, росіяни прагнуть зберегти "сухопутний коридор" до Криму: "У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території".

Також представник ГУР МОУ повідомив, що армія РФ стягує нові військові підрозділи на північ Кримського півострова для утримання захоплених територій. Зокрема загарбники будують там оборонні споруди, як і на частині тимчасово окупованої Херсонщини.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", - заявив Андрій Черняк.

  • У ГУР Міноборони України прогнозують, що росіяни можуть здійснити наступ одночасно з півночі та сходу, а також намагатимуться захопити всю Донецьку область.

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Крим
військові
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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