Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

"За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують", - сказав він.

"Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", - додав Черняк.

При цьому представник ГУР МО назвав малоімовірним наступ із Білорусі, бо там не зосереджено достатньої кількості ворожих військ.

Черняк упевнений, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити всю Донецьку область. Разом із тим окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон, вважає представник ГУР МО.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", - підсумував Черняк.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія на початку січня, ймовірно, закриє свої кордони та проведе нову хвилю мобілізації.

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