Звернення Резнікова оприлюднило на Youtube військове телебачення України.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки що є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і розпочне чергову хвилю мобілізації. Кордони також будуть закриті і в Білорусі", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що нова хвиля мобілізації в РФ імовірно стосуватиметься насамперед жителів міст.

"Сьогодні ви думаєте, чим прикрасити святковий стіл і будуєте свої плани. Але за боєм курантів, ви можете не почути стукіт у двері. Це постукає військком. Особливо – у містах, бо у глибинці й так забрали багатьох. Про це навряд чи скажуть ваші керівники у новорічних зверненнях. Тому уважно послухайте те, що я вам скажу. Я не закликаю вас вірити мені на слово. Я хочу, щоб ви поставили собі одне питання. І чесно відповіли на нього. Коли ви вирушите на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - сказав Резніков.

Міністр оборони України також нагадав, що російські пропагандисти і влада брехали своїм співгромадянам, а непоправні втрати РФ у війні з Україною склали вже понад 100 тис. військових.

"Насправді вони хочуть захистити не Росію. Вони захищають себе. Своє становище, своє майно, своє багатство. А для цього хочуть перекласти свою провину на вас. Зробити вас співучасниками злочину. Єдина причина, заради якої вас відправлять на війну – щоб ви захистили злочинців, їхні палаци, їхні банківські рахунки. І самі стали злочинцями. Ви можете загинути або втратити здоров'я виключно заради того, щоб ці люди не відповідали. Тисячі росіян, мобілізованих восени, загинули. Багато тисяч стали інвалідами. Тільки заради того, щоби захистити цих злочинців. Більше ніяких цілей кремль у цій війні вже не має", - сказав Резніков.

Міністр оборони також нагадав про відповідальність за агресивну загарбницьку війну.

"Тепер я скажу не як міністр оборони, а юрист. Усі громадяни Росії, безумовно, опосередковано заплатять за розв'язану війну. Через нинішніх керівників Росія буде змушена протягом кількох поколінь компенсувати завдані Україні збитки", - сказав Резніков.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ поповнює втрати, мобілізуючи трудових мігрантів з Узбекистану й Таджикистану та офіцерів у відставці.

Центр національного спротиву повідомив, що в тимчасово окупованому Криму РФ розгорнула приховану мобілізацію.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що в тимчасово окупованому Генічеську росіяни проводять приховану мобілізацію під виглядом набору до поліції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb