Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 15 грудня.

Зазначається, що лікарні та морги у тимчасово окупованому Мелітополі переповнені, тож поранених та загиблих масово перевозять у Крим.

Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку військ офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та офіцерами у відставці. Генштаб відзначає, що Їх направляють у райони ведення бойових дій.

Генштаб підтвердив ураження ворожих складів на Запоріжжі, поранено понад 200 військових противника

Також, у Генштабі підтвердили втрати противника за 13 грудня. Повідомляється, що у населених пунктах Токмак, Пологи та Бердянськ, що на Запоріжжі, ЗСУ знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

Протягом доби, 15 грудня, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетні війська та артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

За добу окупанти завдали 2 ракетних ударів і здійснили понад 5 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби, 15 грудня, російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з РСЗВ, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Генштаб зазначає, що противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ситуація наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

У четвер, 15 грудня, росіяни вдарили по центру Херсона, снаряд потрапив до пункту медичної та гуманітарної допомоги, загинула 32-річна жінка та 70-річний чоловік, ще трьох людей травмовано.

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