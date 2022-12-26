Про це депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив у facebook.

Він розповів, що у Генічеську Херсонської області окупанти оголошують набір в окупаційну поліцію, яку почали залучати до чергувань на блокпостах та перекидати на лівий берег. Хлань заявив, що це спосіб проведення прихованої мобілізації.

"Спочатку зазначалось, що ця окупаційна поліція мала відповідати виключно за безпеку у місті, то згодом стало відомо, що цих поліціянтів-колаборантів почали залучати для чергування на блокпостах і почали перекидати ближче на лівий берег. Фактично, це прихована мобілізація через поліцію в Генічеському районі", - сказав Хлань.

Він також розповів, що нещодавно "поліцейських" примусили супроводжувати колону військових, яка рухалась у бік Олешок.

"Наша артилерія відпрацювала цю колону, і "задвухсотила" в тому числі й колаборантів-поліціянтів", - зазначив депутат.

Через російські обстріли в одному з районів Херсона назріла гуманітарна катастрофа: там відсутнє електро-, тепло- та водопостачання, а в деяких будинках – і газ.

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