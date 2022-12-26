Про це повідомляє Херсонська міська рада.

"Унаслідок постійних потужних обстрілів військами РФ надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі м. Херсон. У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких — газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення", - ідеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що волонтери, ризикуючи життям, доставили мешканцям району буржуйки та продукти харчування. Разом із тим чиновники закликають людей евакуюватися.

23 грудня Росія обстріляла Херсон фосфорними боєприпасами. Фосфор викликає тяжкі термічні та хімічні опіки, а при потраплянні всередину може бути смертельним. Фосфорні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією.

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