В одному з районів Херсона виникла загрозлива ситуація: у більшості жителів відсутнє електро- та теплопостачання й вода
Через російські обстріли в одному з районів Херсона назріла гуманітарна катастрофа: там відсутнє електро-, тепло- та водопостачання, а в деяких будинках – і газ
Про це повідомляє Херсонська міська рада.
"Унаслідок постійних потужних обстрілів військами РФ надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі м. Херсон. У багатьох будинках відсутнє електро- та теплопостачання, вода, у деяких — газ. Особливо небезпечна ситуація із життєзабезпеченням найбільш уразливої категорії жителів — маломобільної групи населення", - ідеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що волонтери, ризикуючи життям, доставили мешканцям району буржуйки та продукти харчування. Разом із тим чиновники закликають людей евакуюватися.
- 23 грудня Росія обстріляла Херсон фосфорними боєприпасами. Фосфор викликає тяжкі термічні та хімічні опіки, а при потраплянні всередину може бути смертельним. Фосфорні боєприпаси заборонені Женевською конвенцією.
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