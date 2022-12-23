Окупанти обстріляли Херсон фосфором, - Центр нацспротиву
Росіяни обстріляли Херсон фосфором у п'ятницю, 23 грудня
Про це повідомили на сайті "Центр нацспротиву".
Повідомляється, що російські війська продовжують тероризувати Херсон після того, як його звільнили ЗСУ. Щодня міста обстрілюють з реактивної та ствольної артилерії.
"Сьогодні ж, 23 грудня, окупанти нанесли удар по місту застосовуючи фосфорні боєприпаси. Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонена Женевською конвенцією про захист жертв війни", - йдеться у дописі.
- За добу 23 грудня на території Херсонської області зафіксували 61 удар російських загарбників з артилерії та мінометів. Внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє - поранені.
- 23 грудня, вранці, окупанти вдарили по житлових будинках та критичній інфраструктурі Херсона: двоє людей загинуло.
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