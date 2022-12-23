Окупанти обстріляли Херсонщину 61 раз з артилерії та мінометів: одна людина загинула, ще двоє - постраждали
За добу на території Херсонської області зафіксували 61 удар російських загарбників з артилерії та мінометів. Внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє - поранені
Про це інформує голова Херcонської ОВА Ярослав Янушевич.
22 грудня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину.
"Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - пише очільник області.
Зокрема 30 разів рашисти гатили по житлових кварталах Херсону, також російські снаряди влучили у заклади освіти, приватні та багатоквартирні будинки.
Внаслідок цього минулої доби один мирний житель загинув та ще два - отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Упродовж 21 грудня війська РФ здійснили 60 обстрілів Херсонщини, під атакою опинився суднобудівний завод та житловий фонд.
- На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.
- Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.
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