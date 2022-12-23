Про це інформує голова Херcонської ОВА Ярослав Янушевич.

22 грудня російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонщину.

"Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - пише очільник області.

Зокрема 30 разів рашисти гатили по житлових кварталах Херсону, також російські снаряди влучили у заклади освіти, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок цього минулої доби один мирний житель загинув та ще два - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Упродовж 21 грудня війська РФ здійснили 60 обстрілів Херсонщини, під атакою опинився суднобудівний завод та житловий фонд.

На Херсонщині поліцейські виявили 7 катівень та 8 місць ув'язнення, де в одному ізоляторі тримали понад 300 людей.

Від моменту деокупації до 22 грудня слідчі підтвердили загибель 332 мирних мешканців Херсонської області.

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