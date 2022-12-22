Від ворожих обстрілів Херсонщини 21 грудня загинула людина, шестеро - поранені

Про це звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

Зазначається, що упродовж доби 21 грудня військові РФ здійснили 60 обстрілів Херсонської области. Ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Під вогнем окупантів вчергове опинилися житлові квартали Херсона, також атаковано суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Від російських обстрілів загинула людина, ще шестеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, за добу 21 грудня на підконтрольній Україні території Донецької області внаслідок обстрілів росіян поранення отримали три мирних жителі.

У ніч на 22 грудня ворожі війська здійснили 8 обстрілів з "ураганів", "градів" та важкої артилерії по території Дніпропетровщини. Внаслідок таких дій росіян є значні пошкодження в області.

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Очакову на Миколаївщині, під ураження потрапили житлові будинки.

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