Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

21 грудня російські загарбники поранили трьох мирних жителів Донецької області. Зокрема дві людини у Торецьку та ще одна у Бахмуті.

Загалом внаслідок дій окупантів з початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 1275 мешканців Донеччини.

Ще 2773 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині точну кількість жертв встановити у Маріуполі та Волновасі - неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує очільник області.

18 грудня від рук окупантів на Донеччині загинуло троє цивільних.

За добу, 19 грудня, від рук російських загарбників на території Донеччини загинуло щонайменше троє мирних жителів.

Пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області - є поранений, пошкоджені будинки й автівки.

За словами військового експерта Сергія Згурця, біля Бахмута росіяни сконцентрували найбільш боєздатні частини вагнерівців, артилерії та іншої техніки, ЗСУ також підвели дві додаткові бригади.

21 грудня військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що під Бахмутом ЗСУ виснажують і знищують ворога.

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