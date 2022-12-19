Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

Всього від початку вторгнення в області загинуло 1268 людей, ще 2757 зазнали поранень. Це не враховуючи жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких, наразі, встановити неможливо.

У Центрі національного спротиву розповіли про гуманітарну кризу на тимчасово окупованій Донеччині, адже росіяни направляють усі ресурси на потреби терористів.