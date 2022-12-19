За минулу добу на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів, ще 4 - поранені
Протягом доби, 18 грудня, на Донеччині загинуло троє мирних жителів - двоє проживали у Бахмуті та один у Торському, ще четверо зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
Всього від початку вторгнення в області загинуло 1268 людей, ще 2757 зазнали поранень. Це не враховуючи жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких, наразі, встановити неможливо.
- У Центрі національного спротиву розповіли про гуманітарну кризу на тимчасово окупованій Донеччині, адже росіяни направляють усі ресурси на потреби терористів.
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