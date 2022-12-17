Окупанти не готові до зими - шалений дефіцит продуктів і масове безробіття: У ЦНС розповіли про гуманітарну кризу на Донеччині
У Центрі національного спротиву розповіли про гуманітарну кризу на тимчасово окупованій Донеччині, адже росіяни направляють усі ресурси на потреби терористів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Інфраструктура тимчасово окупованих районів Донеччини не готова до зими. Окупанти не змогли підготувати тимчасово окуповані території області до зими. В більшості міст не буде опалення, а також будуть проблеми з електроенергією та водопостачанням. Виправляти ситуацію окупанти не можуть, адже передали всю комунальну техніку на потреби військових РФ, й також переорієнтовують усі ресурси на підтримку російських формувань", - йдеться у матеріалі.
На ТОТ Донеччини відзначають шалений дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. У магазинах постійно ростуть ціни, а місцеві через масове безробіття не можуть забезпечити собі мінімальні умови для проживання.
"Центр національного спротиву закликає населення на ТОТ, за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території", - наголосили у ЦНС.
- 10 грудня російська армія навмисно обстріляла з гармат центр окупованої Горлівки на Донеччині, щоб залякати місцевих мешканців.
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