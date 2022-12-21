Про це йдеться у телеграмі очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним", - написав він.

Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто - такі наслідки обстрілу російською артилерією міста.



Це не перший обстріл Курахового за 20 грудня. Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла, зауважив Кириленко.

11 грудня окупанти обстріляли м. Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган".

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