Ворожі війська гатили по Кураховому на Донеччині: є поранений, пошкоджені будинки й автівки
Пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області
Про це йдеться у телеграмі очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним", - написав він.
Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто - такі наслідки обстрілу російською артилерією міста.
Це не перший обстріл Курахового за 20 грудня. Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла, зауважив Кириленко.
- 11 грудня окупанти обстріляли м. Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган".
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