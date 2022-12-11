Війська РФ обстріляли Курахове на Донеччині з "Ураганів"

Про це у telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині. Вдарили з РСЗВ "Ураган", - написав він.

Зокрема Тимошенко зауважив, що, попередньо, постраждалих немає, на місці працюють всі екстрені служби.

У ніч 11 грудня окупанти гатили по Донеччині, під ураженням опинилася цивільна інфраструктура. Найбільш активно війська РФ стріляли в Покровському і Бахмутському районах.