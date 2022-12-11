Обстріли Донеччини: у ніч на 11 грудня окупанти найбільше гатили по Покровському і Бахмутському районах
У ніч 11 грудня окупанти гатили по Донеччині, під ураженням опинилася цивільна інфраструктура. Найбільш активно війська РФ стріляли в Покровському і Бахмутському районах
Про це 11 грудня 2022 року інформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За даними голови ОВА, найбільша активність ворожих обстрілів була в Покровському та Бахмутському районах.
Донецький напрямок:
Увечері росіяни завдали ударів по підприємству в Кухарівській громаді та Авдіївці, остання зазнала хаотичних обстрілів і вночі. На території Мар'їнської громади під вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. У Максимільянівці одна людина отримала поранення.
Горлівський напрямок:
Вночі окупанти гатили по Бахмуту: одна людина зазнала поранень, під ураженням опинилася багатоповерхівка.
У Соледарській громаді військові РФ поцілили в 4 приватні будинки: "3 у Роздолівці та 1 у Парасковіївці; інтенсивні обстріли зафіксовано поблизу Яковлівки, Бахмутського та на околицях Соледара. Гучно було у Часовоярській громаді - там без жертв", - зазначив Павло Кириленко.
Лисичанський напрямок:
Там зафіксували більш як 50 прильотів по Торському та Зарічному, що в Лиманській громаді. Обсяги завданої шкоди встановлюються.
"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!" - резюмував голова Донецької ОВА.
- Нагадаємо, за добу 10 грудня РФ завдали по території України 3 ракетних та 17 авіаційних удари, а також здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ.
- 10 грудня військові РФ 45 разів обстріляли територію Херсонщини, в обласному центрі окупанти поцілили в пологове відділення та інфраструктурний об'єкт
- Військові РФ за ніч на 11 грудня випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини: уражено будинки та електромережі.
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