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За добу 10 грудня росіяни завдали 3 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні

11 грудня, 2022 неділя
08:21
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Минулої доби війська РФ завдали по території України 3 ракетних та 17 авіаційних удари, а також здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.

За минулу добу, 10 грудня, окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а також завдали 3 ракетних та 17 авіаційних ударів.

У Генштабі зазначають, що зберігається загроза ворожих ракетних ударів по енергосистемі та об'єктах критичної інфраструктури України. 

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала значних змін, фахівці не виявили ознаки формування наступальних угруповань ворога.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни надалі утримують війська на прикордонні Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Під вогнем артилерії та мінометів опинилися населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, що на Харківщині; Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках війська РФ обстрілювали позиції ЗСУ поблизу 20 міст та сіл. Зокрема під ворожим вогнем опинилися Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Георгіївка, Мар’їнка, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити позиції українських захисників з танків та артилерії поблизу Великої Новосілки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли більш як 20 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники гатили по Херсону та його передмістю, а також інших населених пунктах на прибережжі Дніпра.

  • Нагадаємо, військові РФ за ніч на 11 грудня випустили понад 50 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини: уражено будинки та електромережі.
  • У суботу, 10 грудня, російські терористи використали міномети і ствольну артилерію для ударів по Сумській області: вони влучили у двір, де проходив похорон.

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ракетний удар
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