РФ з мінометів і артилерії обстріляла Сумщину. Потрапили по подвір'ї, де проходив похорон
У суботу, 10 грудня, російські терористи використали міномети і ствольну артилерію для ударів по Сумській області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під вогонь терористів потрапили дві прикордонні громади на півночі Сумщини.
"По Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття", - пише Живицький.
У Середино-Будській зафіксували 5 прильотів зі ствольної артилерії. Росіяни били по прикордонному селу.
- Протягом дня, 9 грудня, російський ворог завдав якнайменше 48 ударів по прикордонню Сумської області.
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