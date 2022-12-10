РФ з мінометів і артилерії обстріляла Сумщину. Потрапили по подвір'ї, де проходив похорон

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під вогонь терористів потрапили дві прикордонні громади на півночі Сумщини.



"По Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття", - пише Живицький.

У Середино-Будській зафіксували 5 прильотів зі ствольної артилерії. Росіяни били по прикордонному селу.

Протягом дня, 9 грудня, російський ворог завдав якнайменше 48 ударів по прикордонню Сумської області.

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