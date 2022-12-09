РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок
Протягом дня, 9 грудня, російський ворог завдав якнайменше 48 ударів по прикордонню Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били по Юнаківській, Білопільській та Шалигинській громадах Сумської області. Загалом відомо про 48 ударів.
"Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів. Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - пише Живицький.
Білопільська громада постраждала 8 грудня. Російський безпілотник скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і домівка згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома.
Вже після 22:00, 9 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури.
- У вівторок, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по сільській амбулаторії та фермі у Сумській області, 17 тварин загинули.
- За день, 8 грудня, російські війська завдали 55 ударів по Сумській області.
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