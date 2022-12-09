РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Юнаківській, Білопільській та Шалигинській громадах Сумської області. Загалом відомо про 48 ударів.

"Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 прильотів. Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань", - пише Живицький.

Білопільська громада постраждала 8 грудня. Російський безпілотник скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і домівка згоріла вщент. Людей врятувало лиш те, що їх в цей момент не було вдома.

Вже після 22:00, 9 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури.

У вівторок, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по сільській амбулаторії та фермі у Сумській області, 17 тварин загинули.

За день, 8 грудня, російські війська завдали 55 ударів по Сумській області.

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