Росія зруйнувала амбулаторію на Сумщині. Також вдарили по фермі - 17 тварин загинули
У вівторок, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по сільській амбулаторії та фермі у Сумській області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських ударів постраждала Хотінська громада.
"Росіяни воюють з лікарнями та фермами. Ворог одночасно ударив із САУ та мінометів. Вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж - поранені", - пише Живицький.
- У ніч на 7 грудня росіяни завдали удару по Запорізькій області, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.
- Також вночі обстрілювали Нікопольщину, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та газопроводи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе