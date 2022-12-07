Росія зруйнувала амбулаторію на Сумщині. Також вдарили по фермі - 17 тварин загинули

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських ударів постраждала Хотінська громада.

"Росіяни воюють з лікарнями та фермами. Ворог одночасно ударив із САУ та мінометів. Вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж - поранені", - пише Живицький.

У ніч на 7 грудня росіяни завдали удару по Запорізькій області, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.

Також вночі обстрілювали Нікопольщину, унаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та газопроводи.

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