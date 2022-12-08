Росія завдала 55 ударів з мінометів по Сумській області
За день, 8 грудня, російські війська завдали 55 ударів по Сумській області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били по Хотінській та Шалигинській громадах Сумської області. Загалом відомо про 55 ударів. Обійшлось без жертв і руйнувань.
"Шалигинська громада: росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на нашій території. Хотінська громада: тут противник теж гатив із мінометів. Було 15 прильотів", - пише Живицький.
- У вівторок, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по сільській амбулаторії та фермі у Сумській області, 17 тварин загинули.
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