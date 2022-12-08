Росія завдала 55 ударів з мінометів по Сумській області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Хотінській та Шалигинській громадах Сумської області. Загалом відомо про 55 ударів. Обійшлось без жертв і руйнувань.

"Шалигинська громада: росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на нашій території. Хотінська громада: тут противник теж гатив із мінометів. Було 15 прильотів", - пише Живицький.

У вівторок, 6 грудня, російські терористи завдали ударів по сільській амбулаторії та фермі у Сумській області, 17 тварин загинули.

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