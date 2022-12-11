Шість обстрілів за ніч: росіяни атакували Нікопольщину "градами" та артилерією

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 11 грудня війська РФ шість разів обстріляли Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії. Під вогнем опинилися три громади: Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька, окупанти випустили по них більш як 50 снарядів.

Зазначається, що люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді внаслідок атаки побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач.

Голова ОВА звітує, що без світла та води лишилися три села, однак аварійні бригади уже стали до роботи.

У Нікополі ураження зазнали близько десятка приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

"В інших районах ніч з сиреною, та без атак і на цю хвилину спокійно", - пише Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, російські терористи використали міномети і ствольну артилерію для ударів по Сумській області: вони влучили у двір, де проходив похорон.

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