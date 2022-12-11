Через нічний обстріл критичної інфраструктури Херсона сталося займання на 30 кв.м

Про це інформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в телеграмі.

За добу 10 грудня ворог 45 разів обстріляв територію Херсонщини. Удари здійснювалися з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Окупанти гатили по житлових кварталах Херсона: є влучання в пологове відділення лікарні, кафе, приватні та багатоквартирні будинки.

Через обстріл критичної інфраструктури Херсона сталася пожежа у 30 кв. метрів.

Зазначається, що рятувальники змогли оперативно ліквідувати пожежу. Однак внаслідок атаки знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

Через обстріл загинуло 2 людини, ще 5 мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, про обстріл пологового відділення в Херсоні 10 грудня раніше повідомляв заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, він опублікував фотографії з наслідками атаки на медичну інфраструктуру.

За ніч 10 грудня підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.

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