Через нічний обстріл критичної інфраструктури Херсона сталося займання на 30 кв.м
За добу 10 грудня військові РФ 45 разів обстріляли територію Херсонщини, в обласному центрі окупанти поцілили в пологове відділення та інфраструктурний об'єкт
Про це інформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в телеграмі.
За добу 10 грудня ворог 45 разів обстріляв територію Херсонщини. Удари здійснювалися з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Окупанти гатили по житлових кварталах Херсона: є влучання в пологове відділення лікарні, кафе, приватні та багатоквартирні будинки.
Через обстріл критичної інфраструктури Херсона сталася пожежа у 30 кв. метрів.
Зазначається, що рятувальники змогли оперативно ліквідувати пожежу. Однак внаслідок атаки знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.
Через обстріл загинуло 2 людини, ще 5 мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, про обстріл пологового відділення в Херсоні 10 грудня раніше повідомляв заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, він опублікував фотографії з наслідками атаки на медичну інфраструктуру.
- За ніч 10 грудня підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 "шахедів", що атакували Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.
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