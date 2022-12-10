За ніч 10 грудня Повітряні Сили збили 10 дронів-камікадзе

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та на телеграм-каналі Повітряних Сил ЗС України.

У ніч на 10 грудня військові РФ атакували Південь дронами-камікадзе "Shahed-136/131", виробленими в Ірані. Зазначається, що 10 із 15 ворожих БПЛА були збиті підрозділами Повітряних Сил над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Також у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ інформував, що за добу 9 грудня українські захисники ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, упродовж доби 9 грудня окупанти уразили 5 ракетними ударами Сумщину та Запорізьку область, також росіяни здійснили більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ранком 10 грудня голова Дніпропетровської ОВА звітував, що військові РФ здійснили 5 атак на Нікопольщину: під вогнем артилерії опинилися дві громади, є четверо постраждалих.

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