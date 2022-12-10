Військові РФ завдали по Україні 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби 9 грудня окупанти завдали 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів. Також військові РФ здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ.

Ворог ракетними ударами уразив Велику Писарівку на Сумщині, а також Комишуваху, Григорівське та Юльївку на Запоріжжі.

У Генштабі зазначають, що надалі існує загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала значних змін, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявили.

На Сіверському напрямку окупанти з мінометів обстріляли Ходине та Басівку Сумської області.

На Слобожанському напрямку під вогнем мінометів та ствольної артилерії опинилися райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони таких населених пунктів: Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог гатив з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження росіян зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Авдіївки, Бердичева, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку військові РФ уразили райони населених пунктів Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії Херсонську область, під вогнем опинилися Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, відомо про постраждалих серед місцевого населення.

Нагадаємо, за ніч на 10 грудня окупанти здійснили п'ять атак на Нікопольщину: відомо про 4 постраждалих та ураження житлового фонду.

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