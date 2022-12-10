Про це інформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 10 грудня росіяни обстріляли з артилерії 2 громади Дніпропетровщини: Нікопольську та Марганецьку.

У місті Нікополь з квартири у вогні дістали подружжя літніх людей, вони проходять лікування вдома. Також відомо про інших постраждалих: 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами, їхній стан середньої тяжкості.

"У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, Військові РФ завдали по Україні 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів за добу 9 грудня.

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