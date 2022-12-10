Росіяни здійснили 5 атак на Нікопольщину: під вогнем артилерії опинилися дві громади, є четверо постраждалих
У ніч на 10 грудня окупанти п'ять разів гатили по двох громадах Нікопольського району. Відомо про чотирьох постраждалих, уражено цивільну інфраструктуру
Про це інформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У ніч на 10 грудня росіяни обстріляли з артилерії 2 громади Дніпропетровщини: Нікопольську та Марганецьку.
У місті Нікополь з квартири у вогні дістали подружжя літніх людей, вони проходять лікування вдома. Також відомо про інших постраждалих: 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами, їхній стан середньої тяжкості.
"У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач", - написав голова ОВА.
- Нагадаємо, Військові РФ завдали по Україні 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів за добу 9 грудня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе