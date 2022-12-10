Російська армія обстріляла пологове відділення у Херсоні
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські війська обстріляли медичний заклад у Херсоні
Про це він написав у telegram-каналі.
За його словами, ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено.
Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали, підкреслив Тимошенко.
- 9 грудня Дмитро Плетенчук, пресофіцер комендатури оборони міста Херсон, капітан-лейтенант, повідомив, що ворог обстрілює місто систематично, гатить з великого артилерійського калібру, також працює з РСЗВ та мінометів.
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