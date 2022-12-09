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Херсон по факту є лінією фронту, обстріли й зараз не вщухають, - пресофіцер комендатури оборони Плетенчук

9 грудня, 2022 п'ятниця
16:11
війна з Росією Обстріл Херсон

Дмитро Плетенчук, пресофіцер комендатури оборони міста Херсон, капітан-лейтенант, повідомив, що ворог обстрілює місто систематично, гатить з великого артилерійського калібру, також працює з РСЗВ та мінометів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні, 9 грудня, саме зараз, після 15:00, ворог обстрілює околиці міста. Обстріли не вщухають протягом доби. Противник це робить систематично, гатить як з великого артилерійського калібру, так і РСЗВ працює, і міномети, тому що можуть дотягнутися до Херсона з лівого берега. Відстань маленька, всього 500 метрів до лінії фронту, тобто по факту Херсон і є лінією фронту", - розказав пресофіцер комендатури оборони міста Херсон.

Дмитро Плетенчук зазначив, що противник завдає ударів по житлових районах, по сусідніх селах, тому прилітають снаряди у будинки цивільного населення.

Плетенчук прокоментував ситуацію на островах між правим і лівим берегом р. Дніпро: "Район основного острова повністю перебуває під контролем ЗСУ, це частина Херсона, що з'єднується мостами з містом. У нас проходить лінія фронту по річці Дніпро, відповідно на маленьких островах перебувають окупанти й намагаються звідти тероризувати нас, ведуть вогонь, також зі стрілецької зброї обстрілюють правий берег. Навіть, були факти стрільби по людях, які просто прийшли набрати води. Виходити на правий берег не можна: по-перше, ворог залишив багато мінних загороджень, по-друге і ми мінуємо правий берег. Тому, від імені комендатури оборони міста Херсон хочу попередити людей, що десантно небезпечні ділянки узбережжя правого берега заміновано з метою унеможливити роботу російських ДРГ. Відповідно, виходити на берег заборонено, як і виходити на воді, як і причалювати чи відходити від берега річки Дніпро з правої сторони."

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