Про це передає очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг.

На щастя, ніхто не постраждав.

Упродовж 8 грудня війська РФ здійснили 68 обстрілів Херсонської області. Від вогню мінометів, артилерії, танків та РСЗВ постраждала цивільна інфраструктура, восьмеро людей поранені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb