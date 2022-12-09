Загарбники обстріляли медзаклад Херсона
Вранці 9 грудня ворожі війська гатили по Херсону. Снаряди РФ прилетіли у медичний заклад
Про це передає очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг.
На щастя, ніхто не постраждав.
- Упродовж 8 грудня війська РФ здійснили 68 обстрілів Херсонської області. Від вогню мінометів, артилерії, танків та РСЗВ постраждала цивільна інфраструктура, восьмеро людей поранені.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.42
Купівля 39.42Продаж 40.13
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе