Під Бахмутом відбувається вимотування противника, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що під Бахмутом ЗСУ виснажують та знищують ворога
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Військове командування України часто вживає термін контрнаступ. Контрнаступ - це специфічний вид бойових дій, який полягає в тому, що противника потрібно спочатку вимотати на конкретній ділянці фронту. Потрібно спочатку виснажити ворога, ніж наші війська підуть у наступ і відкинуть окупантів на велику відстань, якомога далі від оборони ЗСУ", - пояснив Киричевський.
За словами експерта, саме зараз й відбувається вимотування противника під Бахмутом.
"Сили оборони України зараз мають таке завдання - виснажити росіян під Бахмутом й загальмувати їх. Знищити максимальну кількість окупантів, і далі йти вперед", - додав Киричевський.
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