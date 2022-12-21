Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Військове командування України часто вживає термін контрнаступ. Контрнаступ - це специфічний вид бойових дій, який полягає в тому, що противника потрібно спочатку вимотати на конкретній ділянці фронту. Потрібно спочатку виснажити ворога, ніж наші війська підуть у наступ і відкинуть окупантів на велику відстань, якомога далі від оборони ЗСУ", - пояснив Киричевський.

За словами експерта, саме зараз й відбувається вимотування противника під Бахмутом.

"Сили оборони України зараз мають таке завдання - виснажити росіян під Бахмутом й загальмувати їх. Знищити максимальну кількість окупантів, і далі йти вперед", - додав Киричевський.

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