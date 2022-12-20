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Війна з Росією: хроніка
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За час повномасштабної війни окупанти вбили 1271 людину на території Донеччини

20 грудня, 2022 вiвторок
09:16
війна з Росією

За минулу добу, 19 грудня, від рук російських загарбників на території Донеччини загинуло щонайменше троє мирних жителів

Про це повідомляє очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що двоє людей загинули в Бахмуті, ще одна людина - у Залізному. Також п'ятеро мирних мешканців Донеччини зазнали поранень.

Загалом за весь час повномасштабної війни Росія вбила на Донеччині 1271 людину, ще 2762 - поранила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких наразі встановити неможливо.

  • 18 грудня від рук окупантів на Донеччині загинуло троє цивільних.

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