За час повномасштабної війни окупанти вбили 1271 людину на території Донеччини

Про це повідомляє очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що двоє людей загинули в Бахмуті, ще одна людина - у Залізному. Також п'ятеро мирних мешканців Донеччини зазнали поранень.

Загалом за весь час повномасштабної війни Росія вбила на Донеччині 1271 людину, ще 2762 - поранила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких наразі встановити неможливо.

18 грудня від рук окупантів на Донеччині загинуло троє цивільних.