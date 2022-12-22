Ворог усю ніч гатив по Нікопольщині: постраждала 8-річна дівчинка, понівечені 40 будинків й 6 ліній електропередачі
У ніч на 22 грудня ворожі війська здійснили 8 обстрілів з "ураганів", "градів" та важкої артилерії по території Дніпропетровщини. Внаслідок таких дій росіян є значні пошкодження в області
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Так, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів.
У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.
Своєю чергою у Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, ще 20 - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.
- 19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди".
- У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах. Рашисти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі. А вдень вкотре обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього побитий газопровід і понівечені будинки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 41.15Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе