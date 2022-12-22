Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ворог усю ніч гатив по Нікопольщині: постраждала 8-річна дівчинка, понівечені 40 будинків й 6 ліній електропередачі

Ворог усю ніч гатив по Нікопольщині: постраждала 8-річна дівчинка, понівечені 40 будинків й 6 ліній електропередачі

22 грудня, 2022 четвер
09:00
війна з Росією Нікольщина

У ніч на 22 грудня ворожі війська здійснили 8 обстрілів з "ураганів", "градів" та важкої артилерії по території Дніпропетровщини. Внаслідок таких дій росіян є значні пошкодження в області

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Так, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. 

У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

Своєю чергою у Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, ще 20 - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.

  • 19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди".  
  • У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах. Рашисти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі. А вдень вкотре обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього побитий газопровід і понівечені будинки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
Читайте також:
20 грудня, 2022 вiвторок
Ворог на Донеччині скаженіє, таранить нашу оборону всіма видами артилерії, - речник Східного угрупування військ Череватий
21 грудня, 2022 середа
Путін цинічно назвав братнім український народ та знову згадав про "денацифікацію" та "демілітаризацію"
19 грудня, 2022 понедiлок
"Плювок в обличчя воїнам і волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила про вихід з партії через вчинок очільниці "СН" Шуляк
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.61
    Купівля 39.61
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 грудня
09:08
ракета
Уночі окупанти завдали ракетного удару по Очакову на Миколаївщині, під ураження потрапили житлові будинки
08:35
Колаборант із Харківщини
Вів підготовку до Дня прапору РФ та складав списки на спалення українських книжок: на Харківщині затримали колаборанта
08:15
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань підняв винищувачі, оскільки літаки Китаю увійшли в його зону ППО
08:07
ЗСУ
Влада Бєлгородської області шукає добровольців для риття окопів, а ЗСУ завдали 16 ударів по районах скупчення росіян - зведення Генштабу
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Байден дбає про політичну спадщину
07:45
Офіс генпрокурора
В Україні відкрили близько 200 справ за незаконне поширення даних про локації ЗСУ
07:22
Центр національного спротиву
Росія ухвалила закон про довічне ув'язнення для боротьби з українським підпіллям, - ЦНС
07:16
ЗСУ
В окупованій Горлівці ЗСУ знищили бойову машину десанту й ліквідували 13 загарбників, 4 з яких - офіцери
06:35
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
Хорватія виділить майже €3 млн на розмінувальні машини для України
06:19
Москва_Кремль
ЄС засудив спроби Росії закрити Московську Гельсінську групу
06:09
Болгарія
Болгарія додатково виділила $20 млн на підтримку біженців з України
05:43
російська армія, мобілізація
Кремль не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні, - ISW
05:40
вакцина
Україні отримала понад 200 тис. доз вакцин для дитячих щеплень від ЮНІСЕФ
05:12
Путін
Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, риторика про неї спрямована на внутрішню аудиторію, - ISW
04:48
Тимчасовий захист для українських біженців в Австрії продовжено до березня 2024 року
04:22
Данія авто
Данія виділила ще $43 млн на військову допомогу Україні
03:55
Джо Байден
Байден підтримав пропозицію України провести форум миру вже цієї зими
03:40
Один терорист знайшов іншого і питання часу, коли вони нападуть на іншу країну, - Зеленський про союз Росії та Ірану
02:36
Оновлено
Ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою, - Зеленський у конгресі США
02:35
Президенти країн Балтії роблять окопні свічки для українців
"Українцям, які проведуть Різдво в окопах". Президенти країн Балтії виготовили свічки для українських воїнів
02:14
ракетний комплекс "Патріот"
Щоби освоїти ЗРК Patriot українським військовим знадобиться декілька місяців, — CNN
01:48
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
США ввели нові санкції проти ПВК Вагнера
01:21
Дмитро Рогозін
Ексголову Роскосмосу Рогозіна поранили в сідниці й голову в донецькому ресторані
01:03
Оновлено
Зеленський і Байден
Спільна пресконференція Зеленського та Байдена за підсумками зустрічі у Вашингтоні. Основне
00:56
Зустріч Зеленського з Байденом
"Він більше не суб’єкт у відносинах з цивілізованими людьми": Зеленський у Вашингтоні про Путіна
00:49
Ліонель Мессі, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мессі визначився з майбутнім у ПСЖ, - інсайдер Романо
00:26
Володимир Зеленський
Багато українців живуть помстою. Немає ніякого справедливого миру з Росією, - Зеленський
00:20
Зеленський і Байден
Путін хотів послабити НАТО, але натомість зміцнив його, - Байден
00:15
Зустріч Зеленського і Байдена
Отримання системи Patriot є важливим кроком у створенні повітряного щита над Україною, - Зеленський
00:09
Зеленський прибув у Вашингтон
Це честь - бути поруч з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни, - Байден
2022, середа
21 грудня
23:56
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 грудня
23:15
Лінн Трейсі
Лінн Трейсі затвердили новим послом США в Росії
22:58
Світло
Ситуація з енергопостачанням у Києві – найгірша в країні, – гендиректор Yasno
22:47
Ексклюзив
карта бойових дій
Армія РФ нервує та вишукує місця для дислокації на Півдні, і це розхитує моральний стан ворога, - Гуменюк
22:38
Валерій Залужний і Митрополит Епіфаній
Глава ПЦУ вручив Залужному орден Юрія Переможця
22:23
Камала Гарріс
Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідає засідання конгресу США, під час якого виступить Зеленський
22:13
зенітно ракетний комплекс Patriot
"Дуже потрібна для України річ": у Повітряних силах пояснили, як системи Patriot допоможуть у війні
22:04
Оновлено
Зеленський і Байден почали зустріч у Білому домі
21:44
Російський обстріл, вибух, Сумщина
За добу окупанти 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини
21:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Провокація вагнерівців на білорусько-українському кордоні цілком ймовірна. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV