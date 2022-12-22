Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Так, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів.

У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

Своєю чергою у Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, ще 20 - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередачі.

19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди".

У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах. Рашисти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі. А вдень вкотре обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього побитий газопровід і понівечені будинки.

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