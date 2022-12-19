Дрони, артилерія та "гради": окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, є руйнування
Вночі 19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди"
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
За добу окупанти випустили 60 снарядів з "градів" по трьох громадах Нікопольщини - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій, минулося без жертв.
Резніченко повідомив, що у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередачі. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу, у кількох селах немає води, аварійні бригади уже працюють.
У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили й кілька електромереж. Також зазначається, що у приватному обійсті зайнялася пожежа, рятувальники загасили вогонь.
Резніченко повідомив, що військовим з повітряного командування "Схід" вдалося знищити над областю два "шахеди".
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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