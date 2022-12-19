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Війна з Росією: хроніка
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Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі

19 грудня, 2022 понедiлок
06:37
війна з Росією дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників, проте є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, столиця витримала кілька хвиль атак іранських Shahed. В повітряному просторі Києва було зафіксувано понад 20  ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15. 

"На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - зауважив Попко.

Своєю чергою очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. 

"Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога - вони під наглядом лікарів.  Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів. Детальніше згодом. Країна-терорист продовжує війну проти цивільного населення. Ми все подолаємо. Ворог вже програв", - наголосив він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко у телеграмі написав: "Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях. Детальніше - згодом", - зазначив він.

Тривогу у столиці оголосили о 01:56. Перші повідомлення про атаку дронів та роботу ППО з'явилися близько 03:20.

Вже о 04:45 у Київській військовій адміністрації заявили, що ворог атакував столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО. На той момент в повітряному просторі Києва було збито вже 9 ворожих БПЛА.

О 05:03 в Києві знову прогриміли вибухи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 05:15. Проте вже о 05:24 знову пролунав сигнал небезпеки, який протривав до 05.50.

  • Нагадаємо, 16 грудня ворожі війська атакували Київ та область ракетами. Через пошкодження енергоінфраструктури в усіх районах столиці та області були перебої з водопостачанням та електрикою. Рух метро цього дня також зупинявся.

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Росія
Київщина
безпілотник
новини Києва
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