16 грудня 2022 року про роботу ППО повідомили очільники місцевих органів влади Полтавщини, Житомирщини, Києва та області.

О 9:38 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про роботу ППО на Миколаївщині, в регіоні застосовано графіки аварійних відключень.

Мер Києва Віталій Кличко о 09:22 звітував у телеграм про вибухи в Деснянському районі столиці. Він попередив, що служби вирушили на місце.

О 09:32 повідомляється про нові влучання у Деснянському районі Києва.

О 9:44 начальник КМВА Сергій Попко інформував про вибухи в Дніпровському та Голосіївському районі столиці.

У Запоріжжі також зафіксовані удари.

"Ворог завдає ракетних ударів. Залишайтеся в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких!" - пише голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Раніше він зазначав, що окупанти завдали три удари.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул пише про влучання російських ракет на території міста.

Кореспонденти Суспільного писали про вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Речниця Харківобленерго Марина Шевченко повідомила, що станом на 9:30 16 грудня Харків повністю знеструмлений.

За даними мера Олександра Мамая, Полтава також залишилася без електроенергії.

О 9:47 мер міста Кременчук написав, що в місті немає опалення через проблеми з енергопостачанням.

Новина доповнюється...