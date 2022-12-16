У низці областей повідомили про вибухи, у Харкові є три влучання в критичну інфраструктуру
Під час повітряної тривоги в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі
16 грудня 2022 року про роботу ППО повідомили очільники місцевих органів влади Полтавщини, Житомирщини, Києва та області.
О 9:38 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про роботу ППО на Миколаївщині, в регіоні застосовано графіки аварійних відключень.
Мер Києва Віталій Кличко о 09:22 звітував у телеграм про вибухи в Деснянському районі столиці. Він попередив, що служби вирушили на місце.
О 09:32 повідомляється про нові влучання у Деснянському районі Києва.
О 9:44 начальник КМВА Сергій Попко інформував про вибухи в Дніпровському та Голосіївському районі столиці.
У Запоріжжі також зафіксовані удари.
"Ворог завдає ракетних ударів. Залишайтеся в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких!" - пише голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Раніше він зазначав, що окупанти завдали три удари.
Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул пише про влучання російських ракет на території міста.
Кореспонденти Суспільного писали про вибухи у Вінниці та Дніпрі.
Речниця Харківобленерго Марина Шевченко повідомила, що станом на 9:30 16 грудня Харків повністю знеструмлений.
За даними мера Олександра Мамая, Полтава також залишилася без електроенергії.
О 9:47 мер міста Кременчук написав, що в місті немає опалення через проблеми з енергопостачанням.
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