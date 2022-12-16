РФ випустила 60 ракет по території України, атака триває
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в п'ятницю, 16 грудня, Росія випустила по території України 60 ракет
Про це він сказав в етері телемарафону.
Ігнат зазначив, що летіли ракети Х-555, Х-101 - їх запускали з Ту-95. Також по території України було випущено "калібри". Крім того, із зенітно-ракетного комплексу С-300 та з Ту-22М3 було випущено ракети Х-22.
Також речник командування Повітряних сил зазначив, що в небі над Україноб було помічено роботу Міг-31К, що є носієм "кинджалів". Працювали також Су-35, які випустили ракети Х-59.
"Ну і чекаємо результатів ППО. Вона спрацювала непогано. Результати повідомимо пізніше", - додав Ігнат.
- Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.
- Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
- Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.
- Унаслідок масованих обстрілів 16 грудня пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
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