Масована атака РФ по Україні: пошкоджені енергооб'єкти як на Сході, так і Півдні країни
16 грудня внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджені енергооб'єкти як на Сході, так і Півдні України. Діють аварійні відключення електроенергії
Про це інформує міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни", - пише міністр.
Галущенко повідомляє, що станом на десяту годину ранку обстріли продовжуються.
"Можливо падіння обсягів генерації. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - додав Галущенко.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пише, що по всій країні введені аварійні відключення світла.
"У зв'язку з прильотами в енергооб'єкти - по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла", - пише Тимошенко.
Повідомляється, що всі необхідні служби працюють на місцях влучань російських ракет.
Також заступник керівника ОП просить українців ставитися з розумінням до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо- та теплопостачання.
В разі необхідності можна скористуватись Пунктами Незламності.
- Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.
- Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.
- Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури 16 грудня.
- Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.
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