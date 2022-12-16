Про це інформує міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни", - пише міністр.

Галущенко повідомляє, що станом на десяту годину ранку обстріли продовжуються.

"Можливо падіння обсягів генерації. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - додав Галущенко.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пише, що по всій країні введені аварійні відключення світла.

"У зв'язку з прильотами в енергооб'єкти - по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла", - пише Тимошенко.

Повідомляється, що всі необхідні служби працюють на місцях влучань російських ракет.

Також заступник керівника ОП просить українців ставитися з розумінням до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо- та теплопостачання.

В разі необхідності можна скористуватись Пунктами Незламності.

Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.

Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури 16 грудня.

Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.

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