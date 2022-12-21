Загарбники удень гатили по Нікопольщині: побитий газопровід і понівечені домівки
Удень 21 грудня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок цього газопровід побитий і понівечені будинки
Про це інформує Дніпропетровська ОВА.
"Російські окупаційні війська вдень продовжили тероризувати мирні міста та села Нікопольськоготрайону. Вдарили по Марганецькій громаді", - пише пресслужба.
Повідомляється, що місцеві жителі неушкоджені.
Також у Марганці від російських снарядів понівечено з десяток приватних домівок та господарських споруд, побитий газопровід.
- У ніч на 16 грудня російські загарбники обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.
- Уранці 16 грудня російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Загинуло п'ятеро людей. З-під завалів дістали тіло півторарічної дитини.
- За добу 17 грудня війська РФ уразили 3 громади Нікопольського району, від артобстрілів понівечені приватні будинки та гімназія.
- 19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди".
- У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах. Рашисти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі.
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