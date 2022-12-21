Про це інформує Дніпропетровська ОВА.

"Російські окупаційні війська вдень продовжили тероризувати мирні міста та села Нікопольськоготрайону. Вдарили по Марганецькій громаді", - пише пресслужба.

Повідомляється, що місцеві жителі неушкоджені.

Також у Марганці від російських снарядів понівечено з десяток приватних домівок та господарських споруд, побитий газопровід.

У ніч на 16 грудня російські загарбники обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Уранці 16 грудня російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Загинуло п'ятеро людей. З-під завалів дістали тіло півторарічної дитини.

За добу 17 грудня війська РФ уразили 3 громади Нікопольського району, від артобстрілів понівечені приватні будинки та гімназія.

19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди".

У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах. Рашисти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі.

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