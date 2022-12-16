Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На Нікопольщині уся ніч пройшла під загрозою артобстрілу. Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді", - пише очільник області.

Рашисти гатили по мирних жителях України з важкої артилерії.

Повідомляється, що внаслідок завданих ворогом ударів ніхто не постраждав. Щодо пошкоджень, то наслідки з’ясовують.

Уночі 13 грудня окупанти сім разів обстріляли Нікопольщину, унаслідок чого пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, адмінбудівлі та лінії електропередачі.

У ніч на 14 грудня окупанти гатили по двох громадах Дніпропетровщини: "градами", "ураганами" й важкою артилерією уражено приватні будинки, газогони та електромережі.

Війська РФ за добу 14 грудня атакували три громади з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, зафіксовано не менше ніж 40 снарядів.

Окупанти надвечір 15 грудня обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, унаслідок чого було вбито літнього мешканця Марганця, ще троє людей дістали поранення.

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