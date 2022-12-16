Уночі окупанти гатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровської області
У ніч на 16 грудня російські загарбники обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі на Дніпропетровщині
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На Нікопольщині уся ніч пройшла під загрозою артобстрілу. Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді", - пише очільник області.
Рашисти гатили по мирних жителях України з важкої артилерії.
Повідомляється, що внаслідок завданих ворогом ударів ніхто не постраждав. Щодо пошкоджень, то наслідки з’ясовують.
- Уночі 13 грудня окупанти сім разів обстріляли Нікопольщину, унаслідок чого пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, адмінбудівлі та лінії електропередачі.
- У ніч на 14 грудня окупанти гатили по двох громадах Дніпропетровщини: "градами", "ураганами" й важкою артилерією уражено приватні будинки, газогони та електромережі.
- Війська РФ за добу 14 грудня атакували три громади з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, зафіксовано не менше ніж 40 снарядів.
- Окупанти надвечір 15 грудня обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, унаслідок чого було вбито літнього мешканця Марганця, ще троє людей дістали поранення.
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