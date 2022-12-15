Окупанти під вечір знову накрили вогнем Нікопольщину, є загиблий і поранені
Окупанти надвечір обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, унаслідок чого було вбито літнього мешканця Марганця, ще троє людей дістали поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара, прикрившись атомною електростанцією", - написав він.
"У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Вони у лікарні", - додав Резніченко.
Голова ОВА також зазначив, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будинки, магазини, школу і коледж.
Варто зазначити, що це вже другий обстріл за сьогодні. Окупанти гатили по Нікопольщині близько опівдня.
- Війська РФ за добу 14 грудня атакували три громади Дніпропетровщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, зафіксовано не менше ніж 40 снарядів.
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