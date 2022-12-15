Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара, прикрившись атомною електростанцією", - написав він.

"У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Вони у лікарні", - додав Резніченко.

Голова ОВА також зазначив, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будинки, магазини, школу і коледж.

Варто зазначити, що це вже другий обстріл за сьогодні. Окупанти гатили по Нікопольщині близько опівдня.

Війська РФ за добу 14 грудня атакували три громади Дніпропетровщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, зафіксовано не менше ніж 40 снарядів.

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