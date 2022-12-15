Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Уночі та ранком 15 грудня росіяни гатили по Дніпропетровщині: під ураженням опинилися 3 громади, сигнал повітряної тривоги лунав понад 14 годин.

Від "градів" та важкої артилерії постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади, окупанти запустили щонайменше 40 снарядів. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Марганецькій громаді ворог поцілив у приватні помешкання та господарські споруди, також понівечено газогін.

"У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій", - зазначив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, днем раніше окупанти гатили по двох громадах Дніпропетровщини: "градами", "ураганами" й важкою артилерією було уражено приватні будинки, газогони та електромережі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb