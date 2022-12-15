Понад 14 годин тривоги: окупанти гатили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії, є пошкодження
Війська РФ за добу 14 грудня атакували три громади Дніпропетровщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, зафіксовано не менше ніж 40 снарядів
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Уночі та ранком 15 грудня росіяни гатили по Дніпропетровщині: під ураженням опинилися 3 громади, сигнал повітряної тривоги лунав понад 14 годин.
Від "градів" та важкої артилерії постраждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади, окупанти запустили щонайменше 40 снарядів. За попередніми даними, люди не постраждали.
У Марганецькій громаді ворог поцілив у приватні помешкання та господарські споруди, також понівечено газогін.
"У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій", - зазначив Валентин Резніченко.
- Нагадаємо, днем раніше окупанти гатили по двох громадах Дніпропетровщини: "градами", "ураганами" й важкою артилерією було уражено приватні будинки, газогони та електромережі.
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